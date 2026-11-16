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Жителей страны в 2027 году ждет семь укороченных рабочих недель, что на одну больше, чем было в 2026-м. Такие данные приводятся в официальном производственном календаре.

График праздников и переносов выходных сформировал несколько периодов с уменьшенным количеством рабочих дней. В частности, трудиться по сокращенному расписанию предстоит в феврале (с 24-го по 26-е число), в марте (с 9-го по 12-е), а также дважды в мае – с 4-го по 7-е и с 11-го по 14-е число.

Аналогичные короткие отрезки появятся в июне (с 15-го по 18-е), в ноябре (с 1-го по 3-е) и в завершение года – с 27-го по 30-е декабря. Для сравнения, в 2026 году производственный календарь предусматривал пять четырехдневных и всего одну трехдневную рабочую неделю.