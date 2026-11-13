Спортивным агентам запретят делать ставки и поручат следить за соцсетями

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Министерство юстиции России внесло в государственный реестр приказ Минтруда № 435н, утверждающий профессиональный стандарт для спортивных агентов. Новые требования начнут действовать с 1 марта 2027 года и останутся в силе до 1 марта 2033-го. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Стоит отметить, что до этого деятельность спортивных агентов не была закреплена отдельным профессиональным стандартом. Она регулировалась общими положениями законодательства о физической культуре и спорте, а также внутренними правилами спортивных федераций.

– Профессиональный стандарт – это характеристика квалификации, которая нужна работнику, чтобы успешно выполнять определенный вид профессиональной деятельности или конкретную трудовую функцию. Такая норма закреплена в статье 195.1 Трудового кодекса РФ, – отметила руководитель Гострудинспекции Омской области.

Среди новых требований к спортивным агентам – контроль за активностью их клиентов в социальных сетях. Специалистам предстоит отслеживать публикации и комментарии подопечных, в том числе несовершеннолетних спортсменов, а также анализировать их поведение в интернете. В частности, агент должен обращать внимание на то, как его клиенты воспринимают критику, реагируют на победы и поражения и выстраивают общение с тренерами и судьями.

Еще одно ограничение касается азартных игр. Спортивным агентам запретят делать ставки на состязания в тех дисциплинах, с представителями которых они работают, и участвовать в связанных с ними азартных играх.