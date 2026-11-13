Спунер раскрыл, когда «Авангард» должен превратиться в «единый кулак»

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Бывший нападающий минского «Динамо» Райан Спунер считает, что нестабильная игра «Авангарда» в начале сезона во многом связана с большим количеством травм. По его мнению, омскому клубу пришлось практически заново формировать состав, однако сейчас ситуация постепенно меняется к лучшему.

– Сейчас возвращаются травмированные, они практически в строю, и мы видим, что команда постепенно набирает обороты, одерживая победы. Сезон длинный, сыграно еще не так много – фактически около трети регулярного чемпионата. Поэтому то, что происходит сейчас, и турнирное положение команды, на мой взгляд, не столь важно. Я всегда говорил, что важно, как команда играет после Рождества. Именно в этот момент она начинает сплачиваться, становясь единым кулаком, – цитирует экс-игрока «Сила Спорта».

В качестве примера Спунер привел минское «Динамо». В прошлом сезоне белорусский клуб успешно провел ноябрь и декабрь, но после Нового года начал терять набранный темп. Теперь канадец надеется, что «Авангард», напротив, будет постепенно прибавлять по ходу чемпионата.

За время выступлений в КХЛ игрок сменил четыре команды. Помимо «Авангарда», он играл за минское «Динамо», «Шанхайских Драконов» и екатеринбургский «Автомобилист». Всего в лиге нападающий провел 378 матчей, в которых набрал 300 очков – забросил 86 шайб и отдал 214 голевых передач.

Также Спунер выступал в НХЛ за «Бостон», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Эдмонтон» и «Ванкувер». В регулярных чемпионатах заокеанской лиги он сыграл 329 матчей и набрал 169 очков, забросив 48 шайб и сделав 121 результативную передачу.