Тренер «Авангарда» оценил волю команды в матче с лидером

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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал ход гостевой встречи, в которой его подопечные уступали по ходу матча со счетом 1:3, но сумели переломить ситуацию в конце. Напомним, что матч завершился со счетом 4:3 в пользу «Авангарда».

По словам наставника, команда продемонстрировала характер, повторив сценарий недавнего сложного поединка с московским ЦСКА.

– То, что заслужили, забрали уже в конце матча. И это позитивный момент, потому что у нас была похожая игра с ЦСКА, с одним из лидеров сезона. Сейчас у нас снова игра с одним из лидеров, и мы сумели выйти с блеском из неприятностей, – отметил Буше на послематчевой пресс-конференции.

Тренер подчеркнул, что состав постепенно стабилизируется после череды травм на старте сезона. На лед уже вернулись Николай Прохоркин, Александр Волков и Максим Лажуа.

Отдельно тренер отметил роль капитана Дамира Шарипзянова, пропустившего летнюю подготовку из-за восстановления. Наставник подчеркнул, что лидер команды проявил профессионализм, а возвращение ключевых игроков теперь требует времени для восстановления сыгранности и командной химии.