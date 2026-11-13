Болельщики раскритиковали «Металлург» за обидную шутку в адрес омского «Авангарда»

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Вчера, 12 ноября, в Магнитогорске состоялся очередной матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сошлись местный «Металлург» и омский «Авангард». «Ястребы» одержали волевую победу в овертайме со счетом 4:3, поднявшись в турнирной таблице Восточной конференции.

Итог матча спровоцировал бурные обсуждения в сети после того, как пресс-служба «Металлурга» опубликовала ироничный ролик. В видео обыгрывался подъем омского клуба в таблице: парень со слезами звонит маме и сообщает о победе с подписью «Когда поднялся с шестого места на четвертое».

Однако юмор болельщики магнитогорцев не оценили. В комментариях фанаты назвали шутку неуважительной по отношению к сопернику.

– Прошлые разы тоже на верхней строчке были, а толку. Согласен с вышесказанным, юмор не в тему, не по-спортивному. Злые языки страшнее пистолетов, но до такого опуститься низко, – пишет один из комментаторов.

Для команд это была уже третья встреча в текущем регулярном чемпионате. Дважды победа оставалась за «ястребами», причем оба раза матчи завершались в овертайме. Следующее противостояние соперников запланировано на 25 декабря.