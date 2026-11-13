В Омске определились первые победители Гран-при России по фигурному катанию

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Вчера на льду «G-Drive Арены» в Омске завершился первый день юниорского этапа Гран-при России «Сердце Сибири». По итогам выступлений судьи определили победителей и призеров в танцах на льду и парном катании, а также назвали промежуточных лидеров среди одиночников.

В танцах на льду золотые медали завоевали Мария Фефелова и Артем Валов, набравшие по сумме двух программ 172,80 балла. Для дуэта эта победа стала уже пятой подряд. Вторую строчку заняли Таисия Шепталина и Дмитрий Пекин (161,66 балла), а бронзу взяли Варвара Слуцкая и Глеб Гончаров (159,88 балла) – после ритм-танца эти пары шли в обратном порядке, но в произвольном прокате поменялись местами.

В парном катании с отрывом более чем в 40 баллов победили Таисия Гусева и Даниил Овчинников, показавшие результат 192,55 балла. Серебро досталось Анастасии Уткиной и Артемию Мохову (151,58 балла), замкнули тройку лидеров Дарья Парфенова и Павел Николаев (139,63 балла).

Также в первый день турнира определились промежуточные лидеры в одиночном катании. После короткой программы у девушек лидирует София Сарновская, на втором месте идет Валерия Лукашова, на третьем – Арина Ореховская. У юношей лучшим стал Герман Ленков, за ним расположились Илья Мальков и Алдар Самбуев.

Заключительный день юниорских соревнований пройдет сегодня, 13 ноября. Произвольные программы девушки начнут катать в 12:45, а юноши выйдут на лед в 15:45. Следом за юниорами, 14 и 15 ноября, на «G-Drive Арене» стартует этап Гран-при среди взрослых фигуристов.

Напомним, что начало турнира пришлось перенести из-за атаки беспилотников на Омск.