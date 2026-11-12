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·Спорт·Олег Кипорук

Волейбольная «Омичка» вернулась в СКК им. Блинова и уже готова рвать соперников

Легендарная спортивная арена снова принимает домашние игры женской команды после долгого перерыва.
Омичка

Волейбольный клуб «Омичка» официально вернулся на площадку СКК им. Виктора Блинова, покинутую коллективом еще в 2016 году. Сейчас «Омичка» проводит матч с калининградским «Локомотивом». Именно на СКК им. Блинова спортсменки в 2013 и 2014 годах завоевывали бронзовые медали чемпионата страны.

На этой же площадке свои первые чемпионские титулы завоевывал хоккейный клуб «Авангард». Представительницы волейбольной команды вновь сыграли на родной арене, открыв новую главу в истории спорткомплекса.

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·Спорт·Олег Кипорук

Волейбольная «Омичка» вернулась в СКК им. Блинова и уже готова рвать соперников

Легендарная спортивная арена снова принимает домашние игры женской команды после долгого перерыва.
Омичка

Волейбольный клуб «Омичка» официально вернулся на площадку СКК им. Виктора Блинова, покинутую коллективом еще в 2016 году. Сейчас «Омичка» проводит матч с калининградским «Локомотивом». Именно на СКК им. Блинова спортсменки в 2013 и 2014 годах завоевывали бронзовые медали чемпионата страны.

На этой же площадке свои первые чемпионские титулы завоевывал хоккейный клуб «Авангард». Представительницы волейбольной команды вновь сыграли на родной арене, открыв новую главу в истории спорткомплекса.

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Рубрика - Спорт