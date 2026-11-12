«Авангард» спасся за две минуты до конца и вырвал победу в овертайме

Сегодня, 12 ноября, завершился матч между омским «Авангардом» и магнитогорским «Металлургом». Игра проходила на выезде, в Магнитогорске. По итогам матча счет на табло составил 4:3 в пользу «ястребов».
Хозяева льда открыли счет в первом периоде усилиями Никиты Короткова. Однако вскоре Эндрю Потуральски забросил первую шайбу «ястребов» в этом матче и команды завершили игровой отрезок с равным счетом.
Во втором периоде магнитогорцы перехватили инициативу. Бросок Сергея Толчинского обошел защиту голкипера «Авангарда» и вывел хозяев вперед. Успех закрепил «лис» Валерий Орехов, забросив еще одну шайбу в ворота гостей.
В начале заключительной двадцатиминутки нападающий Майкл Маклауд сократил отставание гостей. Догнать соперников удалось Василию Пономареву, который своим броском «купил» омской команде шанс побороться за победу в овертайме. Победную шайбу в ворота хозяев площадки забросил Михаил Гуляев.
Следующий поединок регулярного чемпионата команда проведет в субботу, 14 ноября, на выезде в Нижнекамске против «Нефтехимика».