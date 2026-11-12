На матч «Омички» в СКК им. Блинова почти не осталось билетов

Фото: vk.ru/volley_om

Сегодня, 12 ноября, ВК «Омичка» принимает калининградский «Локомотив». Матч состоится в СКК им. Блинова и начнется в 19:00 по омскому времени.

Билетов на игру почти не осталось – в продаже меньше 30 штук при вместимости спорткомплекса более 5 тысяч мест. Ажиотаж понятный: «Омичка» не играла в СКК 10 лет, а дебютная для старой-новой площадки встреча с краснодарским «Динамо» 17 октября так и не состоялась.

За день до игры время матча перенесли с 16:00 на 19:00: «Динамо» не успевало прилететь вовремя из-за сложностей с авиасообщением. А в день игры объявили об отмене.