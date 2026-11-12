«Авангард» после разгрома в Минске едет в Магнитогорск к лидеру Востока

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Сегодня омский «Авангард» встретится на выезде с магнитогорским «Металлургом». Для «ястребов» эта игра станет второй в текущей гостевой серии.

Напомним, в стартовом матче серии омичи крупно проиграли минскому «Динамо» со счетом 0:4, из-за чего прервалась их серия из двух побед подряд. Соперник же подходит к очной встрече после разгрома «Нефтехимика» – 8:1. Сейчас магнитогорский клуб возглавляет Восточную конференцию, тогда как «Авангард» располагается на шестой позиции.

«Авангард» и «Металлург» в нынешнем сезоне дважды играли в Омске. В сентябре «ястребы» сначала выиграли со счетом 3:2 в овертайме, а через две недели уступили – 1:5.

Стартовое вбрасывание назначено на 20:00 по омскому времени.