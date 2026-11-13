«Я уже как чирлидер выступаю»: Буше высказался о проблемах с мотивацией в «Авангарде»

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Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше подвел итоги волевой победы над магнитогорским «Металлургом» в регулярном чемпионате КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:3 в овертайме, несмотря на то, что после двух периодов «ястребы» уступали со счетом 1:3.

Наставник отметил, что команда мощно провела начало матча и вовсе не заслуживала такого отставания в счете. По его словам, хоккеисты постепенно набирают оптимальную форму, а лидеры прибавляют от матча к матчу.

Отдельно специалист высказался о сложностях с настроем на менее статусные клубы. Эту проблему омский клуб перенес из прошлого сезона.

– Я тут уже как группа поддержки, как чирлидер выступаю, пытаюсь ребят настроить, но в итоге приходится бороться просто с человеческой натурой. То же самое происходит в НХЛ: когда ты играешь против «Бостона» или «Монреаля», у тебя естественным образом вырабатывается адреналин. Если соперник проще, тебе приходится этот адреналин в себе выдумывать, взращивать его искусственно, а это не всегда работает. Именно из-за этого мы проиграли первую строчку в прошлом сезоне, – заявил Буше.

Тренер добавил, что на топ-соперников игроки настраиваются сами, тогда как аутсайдеры выходят на матчи с омичами как на главный бой года.

Уже завтра, 14 ноября, «Авангард» проведет заключительную встречу выездной серии – в Нижнекамске «ястребы» сыграют с «Нефтехимиком».