Омский футбольный клуб «Иртыш» увернулся от банкротства

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Омский футбольный клуб «Иртыш» полностью расплатился с налоговой задолженностью. Финансовые претензии к клубу были сняты, а арбитражный суд прекратил все разбирательства.

Угроза банкротства нависла над клубом в конце октября, когда Межрайонная инспекция ФНС № 20 обратилась в суд с требованием признать организацию несостоятельной из-за долгов по налогам в размере 11,7 миллиона рублей.

Однако руководство клуба решило финансовый вопрос. 3 ноября генеральный директор «Иртыша» Кирилл Ягодка объявил, что клуб полностью погасил всю сумму задолженности.

После погашения долга ведомство направило в суд ходатайство об оставлении заявления без рассмотрения. Поскольку суд еще не успел официально принять дело к производству, исковые материалы были возвращены налоговой службе, а судебное разбирательство закрыто.