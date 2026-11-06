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·Спорт·Мария Филимонова

Со второй попытки: омский «Иртыш» выбил 50 млн рублей субсидии

Повторную заявку клуба одобрили в региональном Министерстве спорта.
мяч

Министерство спорта Омской области выделит футбольному клубу «Иртыш» субсидию в размере 50 миллионов рублей. Средства направят на финансовое обеспечение уставной деятельности организации, следует из протокола отбора, опубликованного на сайте профильного ведомства.

Получить финансирование клубу удалось не сразу. Первая заявка «Иртыша», направленная в Минспорта 28 октября, была отклонена из-за имевшейся у футбольного клуба налоговой задолженности.

После погашения долгов клуб направил повторную заявку 3 ноября. По итогам ее рассмотрения комиссия ведомства не нашла оснований для отказа.

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·Спорт·Мария Филимонова

Со второй попытки: омский «Иртыш» выбил 50 млн рублей субсидии

Повторную заявку клуба одобрили в региональном Министерстве спорта.
мяч

Министерство спорта Омской области выделит футбольному клубу «Иртыш» субсидию в размере 50 миллионов рублей. Средства направят на финансовое обеспечение уставной деятельности организации, следует из протокола отбора, опубликованного на сайте профильного ведомства.

Получить финансирование клубу удалось не сразу. Первая заявка «Иртыша», направленная в Минспорта 28 октября, была отклонена из-за имевшейся у футбольного клуба налоговой задолженности.

После погашения долгов клуб направил повторную заявку 3 ноября. По итогам ее рассмотрения комиссия ведомства не нашла оснований для отказа.

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Рубрика - Спорт