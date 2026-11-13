Омск-информ
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·Спорт·Алексей Новиков

Омск станет ареной противостояния лучших волейболистов России и мира

На G-Drive Арене впервые пройдет Кубок Первого канала.
Волейбол

Впервые площадкой проведения Кубка Первого канала по волейболу станет Омск. Соревнования пройдут 4 и 5 января на G-Drive Арене. В первый игровой день встретятся женские команды, во второй – мужские.

В турнире примут участие известные российские волейболисты и лучшие зарубежные игроки Суперлиги, которые встретятся в составе команд «Звезды России» и «Звезды мира».

Напомним, волейбольная «Омичка» вновь вернулась в СКК им. Блинова после почти десятилетнего перерыва.

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·Спорт·Алексей Новиков

Омск станет ареной противостояния лучших волейболистов России и мира

На G-Drive Арене впервые пройдет Кубок Первого канала.
Волейбол

Впервые площадкой проведения Кубка Первого канала по волейболу станет Омск. Соревнования пройдут 4 и 5 января на G-Drive Арене. В первый игровой день встретятся женские команды, во второй – мужские.

В турнире примут участие известные российские волейболисты и лучшие зарубежные игроки Суперлиги, которые встретятся в составе команд «Звезды России» и «Звезды мира».

Напомним, волейбольная «Омичка» вновь вернулась в СКК им. Блинова после почти десятилетнего перерыва.

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Рубрика - Спорт