Омск-Информ
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·Спорт

Анастасия Лукина играет за омский клуб уже несколько сезонов, а Ольга Афонина перешла из калининградского «Локомотива-2».

В предстоящем сезоне Высшей лиги по волейболу среди женских команд за «Омичку» выступят две воспитанницы омского волейбола, сообщает пресс-служба «Омички».

Доигровщица Анастасия Лукина проведет за омский клуб уже шестой сезон подряд. Что касается блокирующей Ольги Афониной, она перешла в «Омичку» из калининградского «Локомотива-2», выступающего в Высшей лиге «А».

·Спорт

Анастасия Лукина играет за омский клуб уже несколько сезонов, а Ольга Афонина перешла из калининградского «Локомотива-2».

В предстоящем сезоне Высшей лиги по волейболу среди женских команд за «Омичку» выступят две воспитанницы омского волейбола, сообщает пресс-служба «Омички».

Доигровщица Анастасия Лукина проведет за омский клуб уже шестой сезон подряд. Что касается блокирующей Ольги Афониной, она перешла в «Омичку» из калининградского «Локомотива-2», выступающего в Высшей лиге «А».