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В составе «Авангарда» на сегодняшнем матче с «Ак Барсом» сыграет 23-летний воспитанник омского хоккея нападающий Илья Рейнгард. Главный тренер Ги Буше поместил его в четвертое звено, по традиции, не имеющее фиксированного состава.

Такая расстановка сил выглядит сенсационной, поскольку ранее Илье Рейнгарду предназначалось место в команде ВХЛ «Омские крылья». Более того, наставник «ястребов» известен своим консервативным подходом и ставкой на более опытных игроков. Недавно «Авангард» договорился с череповецкой «Северсталью» о переходе 23-летнего нападающего в систему омского клуба на правах аренды – соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27.

При этом в составе на матч отсутствует форвард Седрик Пакетт, выбывший на пять недель из-за травмы пальца руки.

Илья Рейнгард – выпускник омской школы хоккея: он прошел все ступени клубной вертикали, начиная с «Омских Ястребов» в 2020 году. В 2023–24 гг. играл одновременно за команды ВХЛ «Омские Крылья» и за КХЛ в составе «Авангарда».

В нынешнем сезоне форвард защищал цвета «Северстали»: в его активе 10 игр и одно набранное очко (0+1). Кроме того, имея двусторонний контракт, он по ходу чемпионата выступал за ХК «Тамбов» в ВХЛ, где провел 6 матчей и записал на свой счет 6 очков (3+3).