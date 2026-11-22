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Форвард омского «Авангарда» Седрик Пакетт не сможет выходить на лед примерно пять недель: медицинское обследование выявило у него перелом пальца руки. Об этом сообщил портал allhockey.ru со ссылкой на свои источники.

Травму хоккеист получил 18 ноября во время домашней встречи с «Адмиралом», которую омичи выиграли со счетом 3:1. В том матче Пакетт отыграл меньше шести минут: в одном из эпизодов он принял на себя бросок соперника и был вынужден покинуть площадку раньше времени.

В текущем регулярном чемпионате КХЛ 33-летний нападающий успел провести четыре игры и отметиться одной результативной передачей. Перед приходом в омский клуб он три сезона защищал цвета московского «Динамо», а еще раньше играл за минское «Динамо». Кроме того, форвард становился обладателем Кубка Стэнли в составе «Тампы». Легионером в КХЛ он не считается, поскольку имеет российское гражданство.

Ранее главный тренер омичей Ги Буше заявил, что нападающему придется восстанавливаться до шести недель.