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Голкипер омского «Авангарда» Никита Серебряков объяснил провальный старт команды в регулярном чемпионате КХЛ. По словам вратаря, многочисленные травмы лидеров «ястребов» породили у их партнеров неуверенность. Отсюда многочисленные поражения и потеря большого количества очков.

– Одна из главных причин тяжелого старта, конечно, травмы. Дело не только в том, что каких-то игроков не было с нами на льду. Проблема в том, что их же не было с нами в раздевалке, – отметил Серебряков. – Это лидеры, которые могут и должны разговаривать с молодыми ребятами, новичками. Мы как коллектив немного притормозили в развитии. Бывает, выходишь, и игра не получается. И в такие моменты нужны лидеры, которые могут взять все на себя – подскажут, успокоят. А у нас если не получалось, то ничего в итоге и не менялось. Не могли переломить этот момент.

По мере возвращения лидеров и набора ими игровой формы дела у «ястребов» пошли в гору. В последних пяти матчах команда Ги Буше одержала четыре победы и сейчас занимает третье место в Восточной конференции. Завтра, 22 ноября, омичи принимают дома казанский «Ак Барс». Начало встречи в 17.00.