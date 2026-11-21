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Один из ведущих защитников «Авангарда» Семен Чистяков получил «загадочную травму», сообщил главный тренер омской команды Ги Буше. Накануне Чистяков пропустил матч против астанинского «Барыса» (3:1). Когда он вернется на лед, непонятно.

– У Чистякова довольно загадочная травма. Ничего особенно серьезного, судя по всему, нет. Но он испытывает боль, – отметил Буше. – Надеюсь, нам повезет и уже завтра он почувствует себя лучше. Но может оказаться, что ему понадобится три недели. А может, всего четыре дня. Я действительно не знаю. В его случае очень сложно назвать сроки.

Помимо Чистякова, «Авангард» не может рассчитывать на канадского нападающего Седрика Пакетта. Он снова получил травму и может выбыть на шесть недель.