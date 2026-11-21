В Омске в рамках богатырского турнира спортсмен из Белгорода Давид Шамей побил мировое достижение по выталкиванию одной рукой над головой гигантской гантели. Об этом РИА Новости рассказал президент Международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира» Михаил Паллер.
Новый результат составил 159,4 кг. Прежний рекорд – 152,4 кг – удерживал австралийский атлет Брентон Стоун. Таким образом, российский силач превзошел прежнее достижение сразу на семь килограммов.
– Мировой рекорд возвращается в Россию. Давид Шамей не просто превзошел предыдущий результат, а улучшил его сразу на 7 кг, подняв невероятные 159,4 кг, – цитирует Паллера агентство РИА Новости.
Соревнования проходили в формате всероссийского ПРО-турнира Strongman Show «Богатырское двоеборье Heroic Duathlon-IV», уточнили в региональном Минспорта. За победу боролись десять силачей из разных регионов страны. Они выполняли два упражнения на максимальный вес – подъем металлического бревна (loglift) и становую тягу штанги (deadlift). Абсолютным чемпионом турнира признан омич Дмитрий Скосырский.