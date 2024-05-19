Омск-Информ
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·Спорт

В фестивале силовых видов спорта участвовали силачи из пяти стран.

В Омске прошел фестиваль силовых видов спорта «Сибирские игры – 2024». Его центральным событием стали состязания силачей на Кубок Михаила Шивлякова, знаменитого омского стронгмена. Турнир собрал тяжелоатлетов из пяти стран: России, Казахстана, Беларуси, Кыргызстана и Китая.

Отдельной командой была представлена Сибирь. И именно сборная Сибирского федерального округа стала лучшей. Серебро взяли белорусские силачи, а бронзу – российские.

Отметим, что турнир стронгменов также проходил на площади перед старым зданием Сибирского кадетского корпуса, откуда взял старт сегодняшний всероссийский легкоатлетический полумарафон «ЗаБег.РФ». Его победители были названы ранее.

·Спорт

В фестивале силовых видов спорта участвовали силачи из пяти стран.

В Омске прошел фестиваль силовых видов спорта «Сибирские игры – 2024». Его центральным событием стали состязания силачей на Кубок Михаила Шивлякова, знаменитого омского стронгмена. Турнир собрал тяжелоатлетов из пяти стран: России, Казахстана, Беларуси, Кыргызстана и Китая.

Отдельной командой была представлена Сибирь. И именно сборная Сибирского федерального округа стала лучшей. Серебро взяли белорусские силачи, а бронзу – российские.

Отметим, что турнир стронгменов также проходил на площади перед старым зданием Сибирского кадетского корпуса, откуда взял старт сегодняшний всероссийский легкоатлетический полумарафон «ЗаБег.РФ». Его победители были названы ранее.