Денис Чертыков уже побеждал на этих состязаниях семь лет назад. А для чемпионки среди женщин это лишь второй полумарафон.

Денис Чертыков уже побеждал на этих состязаниях семь лет назад. А для чемпионки среди женщин это лишь второй полумарафон.

На проходящем сегодня в Омске легкоатлетическом полумарафоне «ЗаБег.РФ» определились победители. Полумарафонскую дистанцию в 21,1 км быстрее всех пробежал Денис Чертыков из Абакана. Вслед за ним финишную черту пересекли Фарид Мухамедзарифов из Москвы и омич Павел Степанюк.

– Я уже участвовал в полумарафоне в 2017 году, тогда тоже выиграл. – В этом году конкуренция на голову выше, догнал соперника перед финишем, за полтора километра, очень конкуренция высокая. Ощущение радости от победы, поддержка везде хорошая, с погодой, правда, не повезло – ветер, – цитирует Дениса Чертыкова пресс-служба регионального Минспорта.

В женском забеге первой дистанцию преодолела Юлия Фомина из Новосибирска, немного не успели за ней омичка Ольга Роганская и Вера Измоденова из Лесогорска Иркутской области.

– Всего год бегаю, это мой второй полумарафон. Трасса хорошая, единственное, был ветер в лицо, когда мы бежали в обратную сторону, падал темп, особенно в конце. Болельщики отличные, поддерживали, мне все понравилось, дистанция прошла незаметно для меня. В Омске первый раз бегу, город мне понравился, вчера погуляла, очень понравилось, что парков много, там и побегать можно, и погулять, – поделилась впечатлениями Юлия Фомина.

Забеги у мужчин на 10 км выиграли омичи. Победил Александр Бутрамеев, вторым пришел Михаил Русанов, третьим – Куанышбай Елеманов. Среди женщин самой быстрой оказалась Виктория Сергеева из Казахстана, серебро и бронзу завоевали омички Алена Васильева и Юлия Ларионова.

Тройку призеров на 5-километровой дистанции тоже составили омичи: Владлен Волошин, Егор Кучеренко и Михаил Баданин. Среди женщин быстрой всех «пятерку» пробежала Екатерина Агапова из Черлака, второй к финишу пришла Софья Кузнецова из Барабинска, а третьей – омичка Ксения Метелева.