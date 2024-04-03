Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Там планируется сделать старт и финиш традиционного весеннего забега.
В этом году весенний полумарафон «ЗаБег.РФ» пройдет в Омске на новой площадке. Стартовать и финишировать участники будут около старого кадетского корпуса (Ленина, 26).
– Площадка удобно расположена в самом центре города, так что до нее всем будет удобно добраться. И здесь очень много места, где для участников и гостей будут организованы различные активности, чтобы получился большой праздник бега, – сообщили в Минспорта.
Напомним, забег состоится 19 мая (воскресенье). Начало в 12:00. Дистанции: 1 км, 5 км, 10 км и 21,1 км. Зарегистрироваться можно до 12 мая на сайте марафона.
·Культура/Афиша

Там планируется сделать старт и финиш традиционного весеннего забега.
В этом году весенний полумарафон «ЗаБег.РФ» пройдет в Омске на новой площадке. Стартовать и финишировать участники будут около старого кадетского корпуса (Ленина, 26).
– Площадка удобно расположена в самом центре города, так что до нее всем будет удобно добраться. И здесь очень много места, где для участников и гостей будут организованы различные активности, чтобы получился большой праздник бега, – сообщили в Минспорта.
Напомним, забег состоится 19 мая (воскресенье). Начало в 12:00. Дистанции: 1 км, 5 км, 10 км и 21,1 км. Зарегистрироваться можно до 12 мая на сайте марафона.