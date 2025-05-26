В Омске на старт «ЗаБега» вышли 3,5 тысячи человек.

В минувшую субботу, 24 мая, в Омске прошел Международный полумарафон «ЗаБег.РФ». Мероприятие состоялось одновременно в других регионах России, организатором выступил банк ПСБ.

В забеге приняли участие более 3,5 тысячи участников из Омской области и Казахстана. Также в нем участвовали сотрудники омского филиала банка и члены их семей.

Трасса проходила по исторической части города. В зависимости от уровня подготовки омские спортсмены-любители могли преодолеть одну из трех дистанций: 5, 10 или 21,1 км. Для детей и подростков организовали отдельную трассу протяженностью 1 км. Самых быстрых атлетов отметили призами.

– Мы рады, что поддержка банка помогает объединить омских любителей бега в единый дружный коллектив, – сказала региональный директор ПСБ в Омске Дубровина Ольга.– Интерес к спорту и здоровому образу жизни продолжает расти, и наш город не исключение. На старт выходят целые семейные команды омичей, включая наших сотрудников.

«ЗаБег» – первый российский полумарафон с синхронным стартом во всех часовых поясах России. С 2023 года спортивное состязание приобрело международный статус. В этом году организаторы приурочили полумарафон к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Всего в забеге приняли участие более 180 тысяч любителей бега из России. Также в мероприятии участвовали более 40 тысяч бегунов в 15 странах, где мероприятие прошло под названием One Run.