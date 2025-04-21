Фестиваль Siberian Power Show завершился в Красноярске.

Ежегодный международный спортивный фестиваль Siberian Power Show состоялся в Красноярске с 18 по 20 апреля 2025 года. В его программу вошли 30 спортивных дисциплин, проводились выставка и соревнования по силовым видам спорта, в том числе бодибилдингу, пауэрлифтингу, кроссфиту и силовому экстриму.

На фестивале присутствовали звезды спорта, настоящие силачи, в том числе и омичи – Михаил Шивляков и Дмитрий Скосырский. В итоге Шивляков вошел в ТОП-5 сильнейших атлетов, Скосырский стал десятым, к сожалению, он получил травму.

Перед поездкой Михаил Шивляков, которому исполнилось 45 лет и который стал самым возрастным на силовом фесте, заявлял, что это его последние соревнования такого уровня, хотя он показал отличный результат, пусть и не ставил цель победить.

Победителем стал поляк Матеуш Килишковский, на втором месте – Хафтор Бьернссон из Исландии, между прочим, сыгравший Григора «Гору» Клигана из 4-го сезона сериала «Игра престолов». Третье место – у россиянина Давида Шамея, четвертое – у американца Сета Эндрю Соукупа.

Добавим, что Михаил Шивляков будет больше заниматься тренерской работой и общественной деятельностью.