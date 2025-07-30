Во время подъема штанги массой 400 кг у спортсмена открылось кровотечение носом.

В минувшие выходные в Германии прошел традиционный турнир сильнейших стронгменов мира Eisenhart Black Competition, участие в котором принял омский спортсмен Михаил Шивляков. На помост в Баварии он вышел уже в четвертый раз и снова порадовал публику ярким выступлением.

Недавно Шивляков объявил о завершении профессиональной карьеры, рекордных весов он теперь не берет, однако свой высокий уровень продолжает демонстрировать. В упражнении «становая тяга» омич взял штангу массой 400 килограммов, завершив выступление фееричной сценой, которую зарубежные болельщики назвали bloody deadlift – у силача открылось кровотечение носом, и он в буквальном смысле залил своей кровью помост.

– Мы шутили с организатором перед выступлением, что надо тянуть 400 кг, надо делать шоу. И шоу получилось... Было пролито немало крови. Но вес взят, – прокомментировал свое выступление Шивляков.

Главным же событием турнира стал мировой рекорд исландца Хафтора Бьернссона, по прозвищу Гора. Актер из культового сериала «Игры престолов» поднял грандиозные 505 кг! За это достижение он получил от организаторов именную табличку на импровизированной Аллее славы Eisenhart Black Competition. Табличка с именем Михаила Шивлякова там тоже имеется: в 2018 году омич поднял рекордные 430 кг.

Фото: пресс-служба компании «СТБ Охрана»