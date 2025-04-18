Международный турнир по силовому экстриму среди профессионалов станет последним в карьере прославленного атлета из Омска.

19–20 апреля в рамках фестиваля Siberian Power Show в Красноярске состоится международный турнир по силовому экстриму среди профессионалов, где встретятся сильнейшие русские и зарубежные спортсмены, в том числе богатырь из Омска Михаил Шивляков.

Среди его соперников Хафтор «Гора» Бьернссон (Исландия), Матеуш Келишковский (Польша), Гэвин Билтон (Уэльс). Также в состязаниях примет участие и ученик Шивлякова, Дмитрий Скосырский.

Участникам турнира предстоит пройти шесть испытаний: «Становая тяга», «Подъем шаровой гантели», «Метание мешков», «Тяга с грифом Аксель», «Эстафета» и «Поднятие природного камня на плечо». Для Михаила Шивлякова турнир в Красноярске станет последним в его карьере.

– Через 10 дней по окончании соревнований мне исполнится 45, считаю, это прекрасная возможность для прощального большого выступления, – цитирует атлета «КП в Омске».

На фестиваль приедет еще один омич – легенда смешанных единоборств Александр Шлеменко.