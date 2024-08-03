На фестиваль силового экстрима собрались команды из России и Китая. Хозяева обошли гостей во всех состязаниях.

Сегодня, 3 августа, в Омске на площади Победы прошел Международный фестиваль по силовому экстриму «Сила Сибири». Участники сборных команд из России и Китая сразились за главный приз, Кубок губернатора Омской области.

– Хорошей традицией стало проводить в День города Омска состязания богатырей по силовому экстриму. Напомню, что на Руси всегда принято было меряться силушкой богатырской на всех праздниках. И мы эту традицию сохранили и развиваем. Поддерживаем репутацию Омска как города спортивный славы, – сказал Виталий Хоценко.

Мэр Сергей Шелест заявил, что Омск – город с настоящим сибирским характером, является центром силы Сибири, да и всей страны в целом. И сегодня как раз представится возможность в этом убедиться.

Мужчины выполнили подъем богатырского бревна весом 360 кг, становую тягу автомобиля весом 320 кг и перенос богатырской карусели весом 350 кг, а также привели в движение в технике «арм-овер-арм» автопоезд весом 12 тонн.

Женщины выполнили кантовку покрышек весом 100 кг, 200 кг, 300 кг, становую тягу автомобиля весом 220 кг и перенос богатырской карусели весом 200 кг, продемонстрировали «арм овер арм» автопоезда весом 8 тонн.

Также в рамках фестиваля установлен рекорд России в буксировке автомобилей самой сильной женщиной России Екатериной Зайцевой. Новый рекорд нашей страны 22,99 секунды. А победила в состязании сборная силачей России, обойдя гостей из Китая.