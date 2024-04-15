Он лучше всех выполнял «становую тягу», «подъем бревна», «перенос коромысла» и другие упражнения.

Он лучше всех выполнял «становую тягу», «подъем бревна», «перенос коромысла» и другие упражнения.

Омич Дмитрий Скосырский стал победителем международного турнира по экстремальным видам спорта, который прошел в городе Чунцин в Китае 13–14 апреля. Судьей и почетным гостем соревнований стал еще один омский силач Михаил Шивляков.

Российские атлеты (вместе со Скосырским участвовала москвичка Наталья Кузнецова) показывали лучшие результаты в «становой тяге», «подъеме бревна», «переносе коромысла» и других упражнениях. Однако уже 19 мая китайские силачи смогут взять реванш в Омске.

Ранее Скосырский завоевал звание самого сильного человека в России. Он также взял бронзу на международном турнире по силовому экстриму в Дубае.