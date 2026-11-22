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Российский боец Александр Зырянов выиграл главный поединок турнира JCK Fight Night 126, который прошел в Китае 21 ноября. Об этом сообщается в публикации о результатах бойцовского вечера.

Представитель команды STORM Shlemenko Fight Team состязался с грузинским спортсменом Хамидом Азимовым. Перед встречей соперники имели почти одинаковые показатели: у россиянина было семь побед и одно поражение, у его оппонента – восемь успешных боев при одном проигрыше. Поединок продлился все три раунда, и победу по итогам судейского голосования единогласно присудили Александру Зырянову.

Ранее, весной текущего года, Зырянов завоевал чемпионский пояс китайской лиги, став первым российским бойцом, которому удалось получить этот трофей. С ранних лет спортсмен тренируется в авторской школе единоборств «ШТОРМ» Александра Шлеменко. Путевку в профессиональный спорт он получил благодаря успехам на любительских Гран-при по ММА, которые Шлеменко проводит в рамках фестиваля здорового образа жизни «ШТОРМФЕСТ» для поддержки молодых бойцов.