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Голкипер омского «Авангарда» Иван Просветов опроверг мнение о том, что клуб переживал сложный этап в начале сезона. Об этом вратарь рассказал в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

По его словам, команда постепенно осваивала игровую модель, а не проходила через кризис.

Хоккеист пояснил, что в составе появилось много новых исполнителей, которым требовалось время на привыкание к схеме. Отдельно он выделил наставника Ги Буше, назвав его очень требовательным специалистом. Как только игроки разобрались в его установках, система начала приносить результат, считает Просветов.

– У нас и не было турбулентного периода, мы просто пытались начать играть в нашу систему. Много было новых ребят, им надо было адаптироваться, в том числе и к требованиям Ги. Буше все-таки очень требовательный тренер. Но когда ребята ее понимают, привыкают к ней, то я считаю, что она очень действенна», – цитирует сайт слова Просветова.

Сейчас омичи идут на четвертой строчке таблицы Восточной конференции, набрав 34 балла в 27 встречах. Кроме того, подопечные Ги Буше выиграли четыре матча кряду.

Ранее Просветов также высказывался о симуляциях со стороны голкиперов, призывая не верить вратарям, которые «умирают» на льду.