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Сегодня, 22 ноября, на «G-Drive Арене» в Омске состоится матч между «Авангардом» и «Ак Барсом». Поединок обещает быть зрелищным хотя бы потому, что в предыдущей игре 28 октября «ястребы» разорвали казанцев со счетом 4:0.

И «Ак Барс» явно настроен отомстить сопернику за предыдущее поражение. Омичи тоже не остались в долгу и приготовили креативный анонс матча.

– Послушай, сюда недавно прибыла банда из Казани – «Ак Барс». Серьезные ребята, приехали не в гости, а за победой. Но это наш район. И без поддержки трибун тут не обойтись, – приглашает болельщиков ХК «Авангард».

За всю историю выступлений в лиге команды провели между собой 89 матчей. В 43 из них победу праздновали «ястребы», еще в 46 сильнее оказывались казанцы. По количеству заброшенных шайб также лидирует «Ак Барс» – 207 против 205 у «ястребов».

В прошлом сезоне казанцы дошли до финала Кубка Гагарина, омичи драматично проиграли в полуфинале.

При этом на данный момент «Авангард» находится на четвертом месте турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ, «Ак Барс» лишь девятый.