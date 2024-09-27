Омск-Информ
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·Спорт

От просмотра увлекательного матча они оторвались, когда один из тренеров запросил повтор эпизода.

На вчерашнем матче волейбольного клуба «Омичка» против челябинского «Динамо-Метара» (счет 1:3) судей, отвечающих за видеоповторы, уличили в просмотре хоккейного матча. Трансляцию хоккейного поединка на мониторе судей «поймала» одна из камер, обеспечивающих телевизионный показ волейбола.  

Судя по кадрам с монитора, внимание судей привлек поединок новосибирской «Сибири» против «Автомобилиста» из Екатеринбурга (2:4). От просмотра матча они оторвались лишь тогда, когда один из тренеров играющих в волейбол команд запросил повтор эпизода.

·Спорт

От просмотра увлекательного матча они оторвались, когда один из тренеров запросил повтор эпизода.

На вчерашнем матче волейбольного клуба «Омичка» против челябинского «Динамо-Метара» (счет 1:3) судей, отвечающих за видеоповторы, уличили в просмотре хоккейного матча. Трансляцию хоккейного поединка на мониторе судей «поймала» одна из камер, обеспечивающих телевизионный показ волейбола.  

Судя по кадрам с монитора, внимание судей привлек поединок новосибирской «Сибири» против «Автомобилиста» из Екатеринбурга (2:4). От просмотра матча они оторвались лишь тогда, когда один из тренеров играющих в волейбол команд запросил повтор эпизода.