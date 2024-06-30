Омск-Информ
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·Спорт

Следующий сезон баскетболистка проведет с омской командой в Суперлиге.

Волейбольный клуб «Омичка» продлил контракт с центральной блокирующей Екатериной Булатовой. Она отыграет за омскую команду весь следующий сезон, который, напомним, «Омичка» проведет в Суперлиге. Выход в высший дивизион «Омичка» оформила весной.

Екатерине Булатовой 30 лет, она воспитанница курской ДЮСШ-2 и с 2011 по 2023 год играла в родном городе. В омский клуб перешла в прошлом году.

·Спорт

Следующий сезон баскетболистка проведет с омской командой в Суперлиге.

Волейбольный клуб «Омичка» продлил контракт с центральной блокирующей Екатериной Булатовой. Она отыграет за омскую команду весь следующий сезон, который, напомним, «Омичка» проведет в Суперлиге. Выход в высший дивизион «Омичка» оформила весной.

Екатерине Булатовой 30 лет, она воспитанница курской ДЮСШ-2 и с 2011 по 2023 год играла в родном городе. В омский клуб перешла в прошлом году.