Больничный для самозанятых станет дороже и выгоднее

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Минтруд России предложил увеличить размеры страховых выплат для самозанятых, которые участвуют в программе добровольного страхования на случай болезни. Новые суммы могут начать действовать с 1 января 2027 года. Об этом сообщил статс-секретарь – заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов.

Проект соответствующего постановления вынесли на общественное обсуждение на портале нормативных правовых актов.

Напомним, эксперимент по добровольному страхованию самозанятых стартовал в России в 2026 году. Он позволяет участникам получать выплаты при временной нетрудоспособности. Для этого необходимо подать заявление в Социальный фонд России и выбрать один из двух вариантов страхового покрытия – 35 тыс. или 50 тыс. рублей за полный месяц болезни.

С 2027 года эти суммы планируют увеличить до 37 тыс. и 53 тыс. рублей соответственно. Повышение связано с ростом минимального размера оплаты труда (МРОТ).

– Для тех, кто подключится к эксперименту в 2027 году, страховые суммы составят 53 и 37 тысяч рублей в расчете за полный месяц нетрудоспособности, – цитирует Пудова РИА Новости.

Новые условия предусмотрены и для тех, кто уже участвует в программе. Они смогут сами решить, по каким тарифам платить взносы: действующим в 2026 году или увеличенным, которые введут с 2027 года.

При этом вслед за страховыми выплатами вырастут и ежемесячные взносы. Сейчас за покрытие в 50 тыс. рублей самозанятые платят 1 920 рублей, а за 35 тыс. рублей – 1 344 рубля. После повышения страховых сумм платежи составят 2 035,20 и 1 420,80 рубля в месяц соответственно.