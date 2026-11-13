Омским аграриям выплатили десятки миллионов за потерянные урожаи

Вячеслав Крузман

Аграрии Омской области за девять месяцев текущего года получили 69 млн рублей страховых выплат из-за гибели урожая. Среди регионов Сибири и Дальнего Востока регион стал вторым по сумме компенсаций. Об этом сообщили в Национальном союзе агростраховщиков.

– Омские сельхозпроизводители столкнулись с чрезвычайными ситуациями в АПК в конце прошлого года в связи с переувлажнением почвы и ранним выпадением снежного покрова, которые помешали убрать урожай. В августе этого года в области снова был объявлен режим ЧС в связи с засухой, – пояснили в организации.

Стоит отметить, что общая сумма страхового возмещения за гибель сельскохозяйственных культур в 2025 году достигла 158 млн рублей. За потери урожая 2024 года аграрии получили 76 млн рублей. Наибольшее влияние на возникновение страховых случаев оказали погодные аномалии, из-за которых почва оказалась перенасыщена влагой, а снег выпал раньше привычных сроков.

Напомним, что в летние месяцы в отдельных районах региона столбики термометров поднимались до +36 градусов, при этом дождей практически не было. Засуха стала причиной введения в Омской области режима ЧС в начале августа. По данным министра сельского хозяйства Николая Дрофы, из-за засухи погибло около 100 тыс. га посевов, еще почти 1,5 млн га оказались повреждены. Это почти 60 % от всех посевных территорий, размер которых составляет 2,65 миллиона гектаров.