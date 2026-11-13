В Омске молодые деревья начали «бинтовать» перед наступлением морозов

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Необычную защиту для молодых деревьев установили на Иртышской набережной в Омске. Их стволы обернули мешковиной, чтобы предотвратить повреждения в холодное время года, пояснили в мэрии.

– Озеленители УДХБ защищают молодые деревья от морозобоин, в том числе на территориях, благоустроенных по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Стволы саженцев оборачивают джутовой мешковиной, чтобы уберечь кору от перепадов температур, – отметили в пресс-службе администрации.

Отметим, что сейчас работы ведутся в районе пляжа «Центральный-2». Также деревья подготовят к зиме на площади Бухгольца и проспекте Карла Маркса, где весной возле Свято-Никольского Казачьего собора высадили розовоцветущие яблони. В администрации города добавили, что подготовка растений к холодам началась еще в конце сентября.