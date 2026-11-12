Омичи добились отмены решения полиции о вырубке деревьев около «Рассвета»

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Прокуратура отменила отказ полиции в возбуждении уголовного дела по факту вырубки деревьев на Правом берегу Иртыша в районе бывшего санатория «Рассвет». Об этом 11 ноября сообщает «Город55».

Речь идет о заявлении омички Татьяны Пальшиной, направленном в полицию 27 марта. Она просила проверить обстоятельства по 260-й статье УК РФ, которая касается незаконной рубки лесных насаждений. По ее данным, деревья сносили на участке с кадастровым номером 55:36:050208:3035, где работы не планировались, а на разрешенных участках могли вырубить больше согласованных 79 деревьев. Ответом на обращение стало постановление от 26 мая: стражи порядка не нашли сотрудников «Глоракса» на месте и не смогли зафиксировать ущерб, поэтому посоветовали заявительнице идти в суд.

«Случайно на фотоснимках Сетевого издания Города55… было обнаружено, что вырубка деревьев произведена на земельном участке с кадастровым номером 55:36:050208:3035, на котором вырубка деревьев не предусматривалась, – говорится в заявлении, направленном в полицию Татьяной Пальшиной. – При визуальном осмотре 26.03.2026 на бывшей территории санатория «Рассвет» данная информация подтвердилась – на земельном участке с кадастровым номером 55:36:050208:3035 обнаружена вырубка деревьев на площади примерно 120 на 50 метров».

После обращения в надзорный орган заместитель прокурора Советского округа счел решение полиции необоснованным. Материалы возвращены в УМВД, где проверку проведут повторно и, как ожидается, более тщательно.

Напомним, что в августе 2025 года застройщик «Глоракс» подписал с мэрией договор о комплексном развитии правобережной территории сроком на 10 лет: компания собирается возвести четыре многоквартирных дома и обновить набережную до моста 60 лет ВЛКСМ. Помимо деревьев, планы застройщика осложняют корпуса бывшего санатория – судьбу одного из зданий сейчас рассматривает суд по иску группы омичей, требующих вернуть ему охранный статус.