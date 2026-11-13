Свежеотремонтированную набережную Тухачевского отдадут на содержание за 35 млн

Обновленную набережную Тухачевского в Омске планируют взять на комплексное обслуживание. Для этого региональное Управление дорожного хозяйства ищет подрядчика, которому доверят участок от улицы Таубе до Кемеровской.

Начальная стоимость контракта составляет 35 млн рублей. Подрядчику предстоит поддерживать чистоту на территории набережной: убирать мусор, мыть дорожные знаки и пешеходные ограждения, очищать ливневые колодцы.

Зимой исполнителю необходимо будет расчищать от снега и наледи проезжую часть, тротуары, велодорожки, парковки и лестницы. Кроме того, в его обязанности войдут обеспечение видеонаблюдения, замена светильников и ремонт скамеек.

Обслуживать набережную исполнителю предстоит с момента подписания договора и до конца апреля 2027 года. Победителя закупки назовут 3 декабря.

Напомним, ранее стало известно, что на ремонте кровли Левобережного рынка в Омске удалось сэкономить около полумиллиона рублей.