Пухлые губы и «лисий взгляд» вышли из моды. Что теперь ценят омичи в красоте

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Омичи стали чаще отдавать предпочтение естественной красоте. За последние два-три года такой подход к внешности стал ближе 76 % жителей города. При этом 24 % опрошенных по-прежнему предпочитают яркие преображения. Такие данные приводит пресс-служба «SOKOLOV».

Среди главных признаков привлекательности горожане выделили ухоженную кожу (44 %), красивую улыбку (40 %) и подтянутую фигуру (39 %). Еще 31 % опрошенных считают важными живую мимику и обаяние. Выразительные черты лица отметили 15 % участников исследования, а удачный макияж – всего 8 %.

В целом большинство омичей спокойно относятся к косметологическим процедурам, способным изменить внешность. Так, 34 % считают, что каждый человек должен самостоятельно решать, прибегать к ним или нет. Еще 27 % положительно оценивают такие вмешательства, если они не лишают лицо естественности. При этом выраженные изменения внешности одобряют лишь 4 % респондентов. Противоположной позиции придерживаются 24 % опрошенных, которые предпочитают естественную внешность без каких-либо вмешательств. Еще 11 % отдают предпочтение уходу за кожей, не затрагивающему черты лица.

При этом некоторые косметологические изменения вызывают у омичей явное неприятие. Чаще всего чрезмерными они считают неестественно объемные губы – такой вариант выбрал 51 % участников опроса. Еще 41 % не нравятся лица с отсутствующей мимикой. Слишком высокие скулы и «лисий взгляд» отметили 25 % респондентов, а чрезмерно белые виниры – 23 %. Наращенные ресницы вызывают неодобрение у 22 % опрошенных, плотный макияж на каждый день – у 19 %.

Впрочем, замечают косметологические вмешательства далеко не все. Практически всегда распознают изменения внешности 35 % омичей. Еще 36 % редко обращают на них внимание, а 29 % вообще не задумываются об этом.

Основным способом поддерживать красоту и ухоженный вид для горожан остается домашний уход за собой – его выбирают 27 % опрошенных. Еще 16 % предпочитают спорт и физическую активность, а 12 % сочетают домашние процедуры с услугами профессиональных косметологов.

За последний год омичи стали уделять уходу за собой больше внимания. Так, 34 % опрошенных начали чаще ухаживать за кожей в домашних условиях, а 31 % – тщательнее подбирать косметику с учетом индивидуальных потребностей. Еще 25 % пополнили свой арсенал новыми средствами, а 26 % стали тратить на уходовую косметику больше денег. В то же время 16 % сократили количество используемых продуктов, оставив только самое необходимое. Кроме того, 13 % перенесли отдельные салонные процедуры домой, а 5 % отказались от инъекций в пользу ухода за кожей.

Большинство омичей не тратят на ежедневные процедуры много времени. Так, 39 % отводят на уход за собой от 5 до 15 минут в день. Еще 24 % посвящают этому от 15 до 30 минут, а 22 % стараются уложиться менее чем за пять минут.

При этом расходы на косметику и посещение косметолога у большинства горожан не превышают 5 тыс. рублей в месяц. Так ответили 59 % участников опроса. Еще 28 % тратят от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, а 10 % ежемесячно выделяют на эти цели от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.