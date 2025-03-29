Скидки действуют на целый ряд популярных аппаратных процедур. Мечта преобразиться к летнему сезону стала реальнее.

С 15 марта в отделении косметологии МЦСМ «Евромед» действуют скидки на следующие аппаратные процедуры:

1. СМАС-лифтинг на аппарате Ulthera System (Альтера систем). Скидка 35 %. Срок действия скидки: 15.03.2025 – 15.09.2025.

СМАС-лифтинг на аппарате Альтера – это безоперационная подтяжка лица. Сфокусированный ультразвук точечно прогревает поверхностные и глубокие слои дермы в строго заданной области. Его воздействие сравнимо с работой пластического хирурга, но в случае с Альтерой эффект достигается без травмирования кожи.

Скидка применяется на услуги с использованием до 300 линий. Данное количество линий подходит для проработки периорбитальной области (зоны вокруг глаз).

2. СМАС-лифтинг на аппарате Ultraformer MPT (Ультраформер). Скидка 15 %. Срок действия скидки: 15.03.2025 – 15.06.2025.

Ультразвуковой СМАС-лифтинг на аппарате Ultraformer MPT позволяет добиться коррекции овала лица, моментального лифтинг-эффекта и разглаживания морщин, а также устранения избыточных жировых отложений в области лица и тела. Кроме моментального эффекта, пациент получит накопительный результат на 2-3 года.

Скидка применяется на коды услуг с использованием от 500 линий. Данное количество линий подходит для проработки средней трети лица, а также для бедер.

3. Процедуры на аппарате Geneo+ (Дженео +). Скидка 20 %. Срок действия скидки: 15.03.2025 – 15.06.2025.

Geneo+ – это многофункциональная платформа, с помощью которой можно проводить безынъекционные процедуры для улучшения тургора и качества кожи.

Процедура на аппарате Geneo+ проводится в несколько этапов:

OxyGeneo (ОксиДженео) – оксигенация кожи (насыщение кожи кислородом);

TriPollar (ТриПоллар) – мгновенная подтяжка кожи;

UltraSound (УльтраСаунд) – трансдермальная доставка биологически активных веществ;

Neomassage (Неомассаж)– интенсивный аппаратный массаж с выраженным лимфодренажным эффектом.

Процедуры подходят пациентам в качестве неинвазивных полноценных уходов и профилактики решения ранних и уже существующих проблем старения, таких как:

неровный, тусклый цвет лица;

расширенные поры;

мелкие морщины;

сухость кожных покровов;

снижение тургора.

Скидка распространяется на все процедуры на данном аппарате, проводимые косметологом-эстетистом Ерёменко Еленой Вячеславовной.

4. Фракционно-лазерное омоложение на аппарате CO2-Smart Xide Punto (Смарт Ксайд Пунто). Скидка 10 %. Срок действия скидки: 15.03.2025 – 15.06.2025.

Фракционно-лазерное омоложение на СО2 лазерной платформе Deka SmartXide Punto с интегрированной технологией DOT Therapy® (Дот Терапи) – это процедура, позволяющая выполнить широкий спектр косметологических процедур: безоперационная блефаропластика, коррекция рубцов, удаление доброкачественных новообразований, устранение пигментных пятен, лазерное омоложение.

Скидка распространяется на все процедуры с использованием данного аппарата.

Подробная информация и запись по телефону 78-00-07.

* Организатор акции ООО «МЦСМ «Евромед». Сроки акции: 15.03.2025 – 15.09.2025. Скидки на услуги в рамках акции не суммируются с другими скидками и специальными предложениями. Подробную информацию об организаторе, сроках и условиях акции можно уточнить у администраторов Косметологии «Евромед» по адресу: ул. Кемеровская,13, по телефону 78-00-07, а также на сайтах euromed-omsk.ru и krasota.euromed-omsk.ru

Коды по номенклатуре медицинских услуг, указанных в данном посте, обозначены в прейскуранте на официальном сайте ООО «МЦСМ «Евромед».

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