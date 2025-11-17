Вернуть стройность, подчеркнуть красоту: 5 вопросов пластическому хирургу о липосакции

На наиболее частые вопросы о липосакции ответил пластический хирург, заведующий отделением пластической хирургии клиники «Евромед» Дмитрий Неелов.

Улучшить внешний вид, подчеркнуть естественные линии лица и тела, избавиться от локальных жировых отложений и даже добавить уверенности в себе – в решении таких задач может помочь липосакция (удаление подкожно-жировой клетчатки). Сегодня этой процедурой мало кого удивишь, она стала вполне обычной для индустрии красоты. Несмотря на это, решиться на операцию бывает непросто. На распространенные вопросы о липосакции ответил пластический хирург, заведующий отделением пластической хирургии клиники «Евромед» Дмитрий Неелов.

– Дмитрий Александрович, за последнее время значительно расширились границы возможного в пластической хирургии. Расскажите, на каких участках тела проводится липосакция?

– Сегодня липосакцию делают как женщины, так мужчины. Кто-то убирает лишние сантиметры на талии, ну а кто-то заинтересован в избавлении лишних объемов на щеках. Традиционно представление о липосакции – это живот, бедра и ягодицы. Но мы уже давно делаем ее в областях спины, рук, ног, включая не только бедра, но и колени, голени. Липосакция также возможна на лице и шее.

– Почему липосакция эффективнее диет и упражнений? Какой объем жировой ткани можно убрать за одну операцию?

– Конечно, липосакция не избавит вас от проблем с избыточным весом, но может помочь при формировании более пропорциональной фигуры. Да, некоторые области тела наиболее склонны к накоплению подкожного жира. Избавиться от него сложно, даже если сбросить вес, соблюдать диету и регулярно заниматься спортом. С помощью липосакции есть возможность добраться до локальных жировых отложений. В среднем за одну процедуру можно убрать до 3–5 литров жира, но не стоит забывать, что каждый случай индивидуален.

– Заметны ли следы проведения липосакции? Реально ли добиться естественного эффекта?

– Чаще всего следы почти не заметны. При грамотном подходе к проведению липосакции, при соблюдении рекомендаций врача после операции можно получить великолепный результат!

– Как быстро виден результат? И как его сохранить?

– Это зависит от объемов хирургического вмешательства. Реабилитационный период после липосакции обычно составляет от 6 до 12 месяцев. Скорейшему восстановлению также могут способствовать физиотерапевтические, косметические процедуры по назначению врача. Результат липосакции может сохраниться надолго, если не будет резких изменений веса. Для этого важно вести активный образ жизни, сбалансированно питаться, следить за общим состоянием здоровья и вовремя обращаться за помощью специалистов.

– Есть ли для проведения операции наиболее подходящее время года?

– Липосакция проводится вне зависимости от сезона. Скорее стоит учитывать, каким для вас будет период восстановления. Например, носить компрессионное белье будет комфортнее в прохладное время года. А если вы планируете отпуск в середине лета, то подготовиться к нему и сделать липосакцию лучше зимой.

