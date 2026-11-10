Продавать госимущество в Омской области будет петербургская компания

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В Омской области продавать государственное имущество будет петербургская компания. Министерство имущественных отношений сообщило об итогах отбора организаций для сделок при приватизации.

Как уточнили в ведомстве, заявка АО «Российский аукционный дом» соответствует условиям и квалификационным требованиям. Комиссия под председательством главы Минимущества Владимира Ершова решила направить на подписание проект агентского договора с этой компанией.

Российский аукционный дом зарегистрирован в Санкт-Петербурге и входит в перечень организаций, утвержденный Правительством РФ. После подписания договора компания будет организовывать продажу имущества Омской области, запланированного к приватизации, и следить за соблюдением требований федерального законодательства о приватизации и нормативных актов о продаже областного имущества.

Торги через специализированную организацию позволят сократить затраты областного бюджета на оценку рыночной стоимости имущества.

Отметим, Российский аукционный дом включен в правительственный перечень федеральных агентов по продаже госимущества с момента его формирования. Перечень утвержден распоряжением Правительства № 1874-р, и после корректировок в октябре компания сохранила в нем позиции.