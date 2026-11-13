Проект бездефицитного бюджета Омска-2027 прошел публичные слушания

Фото: пресс-служба Омского горсовета

В Омском городском Совете (ОГС) 13 ноября состоялись публичные слушания по вопросу «О бюджете города Омска на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов». Кроме депутатов ОГС и регионального Законодательного собрания участниками слушаний стали представители муниципальных бюджетных организаций и комитетов территориального общественного самоуправления, инициативные жители города.

– Подготовка и формирование бюджета – сложный процесс, начавшийся еще летом с анализа исполнения главного финансового документа за 2025 год. Контрольно-счетная палата высоко оценила работу органов власти Омска. Мы понимаем, что сегодня для нашей страны наступил ответственный период. Основа сформированного бюджета – решение социальных вопросов и обеспечение благоприятной жизни омичей. Первостепенными задачами остаются вопросы жилищно-коммунального хозяйства, бесперебойное обеспечение теплом и водой, а также содержание города в чистоте, – отметил на старте слушаний председатель ОГС Владимир Корбут.

Об основных параметрах городской казны участникам слушаний рассказала директор департамента финансов администрации города Омска Ольга Илютикова.

– При работе над главным финансовым документом на следующий год стояла задача сохранения бездефицитного бюджета. Обеспечить не только содержание города, но и его дальнейшее развитие мы планируем за счет собственных доходных источников, без привлечения кредитных средств, – подчеркнула Илютикова.

Фото: администрация г. Омска

Она сообщила, что согласно планам, общая сумма доходов и расходов городской казны в 2027 году составит 41,337 млрд рублей. Основным бюджетообразующим налогом по-прежнему останется НДФЛ, который принесет в бюджет 12,6 млрд рублей. Объем неналоговых доходов составит 2,9 млрд рублей. Около 17,5 млрд рублей город получит в виде безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов (федерального и регионального).

Директор городского департамента финансов отметила, что в 2027 году будет сохранена социальная направленность бюджета. В целом на «социалку» будет направлено порядка 65 % всех расходов. Традиционно одной из затратных статей бюджета останется образование – 23,5 млрд рублей. В рамках обеспечения доступности качественного дошкольного и школьного образования в Омске запланировано строительство двух детских садов в Советском и Центральном округах, капитальный ремонт пяти школ и двух детсадов.

Фото: пресс-служба Омского горсовета

Бюджетные ассигнования на городской транспорт предусмотрены в размере 2,7 млрд рублей, на сферу ЖКХ – 3,1 млрд рублей, и часть этих средств пойдет на обновление автобусного парка. В следующем году муниципальным транспортникам планируется передать 23 новых автобуса большого класса.

Объем муниципального дорожного фонда составит 3,2 млрд рублей. Большая часть средств пойдет на содержание и текущий ремонт действующей сети автомобильных дорог. Причем, несмотря на непростую ситуацию с доходами, в следующем году в Омске впервые будет профинансирована программа дорожного ремонта, сформированная по результатам рейтингового голосования граждан. В рамках этого проекта будет обустроено 80 проездов. На реализацию проекта «Дорога к дому» планируется выделить 200 млн рублей.

Приняв к сведению доклад директора департамента финансов администрации Омска, участники публичных слушаний отметили тщательность проработки документа, тем не менее попросили внести в проект бюджета ряд поправок и дополнений. Так, директор ДК им. В.Е. Часницкого (расположенного в поселке Крутая Горка) Александр Усольцев обратил внимание на необходимость более комплексного подхода к развитию отдаленных территорий города. Омичка Светлана Тарасенко попросила больше внимания уделять ремонту дорог и тротуаров в частном секторе, а жительница города Ирина Залуцкая подняла проблему отлова и содержания безнадзорных животных.

Как подчеркнул Владимир Корбут, все высказанные в ходе публичных слушаний по бюджету предложения жителей обязательно будут учтены рабочей группой и комитетами Омского городского Совета.

– На все вопросы и предложения будут даны официальные ответы в установленные законом сроки, но отдельные предложения могу прокомментировать сразу. Так, большинство моих коллег согласны с тем, что город – это не только его центральные районы. В комитетах ОГС рассматривается возможность принятия отдельной муниципальной программы под рабочим названием «Город без окраин». Здесь необходимо тщательно продумать источники финансирования такой программы, ведь бюджет – это всегда компромисс между потребностями и реальными возможностями, – отметил спикер городского парламента.

Фото: пресс-служба Омского горсовета

Председатель комитета по финансово-бюджетным вопросам ОГС Сергей Грушичев, в свою очередь, высказал мнение о том, что доходная часть бюджета в следующем году будет, вероятнее всего, скорректирована в большую сторону, и предложения жителей по увеличению объемов ремонта дорог и благоустройства удастся реализовать.

– Практика показывает, что более 40 % бюджета мы получаем в виде субвенций и субсидий из федерального центра. Также очень серьезное участие в формировании бюджета города принимает Омская область. Благодаря инициативам губернатора Виталия Хоценко, город часто получает дополнительное софинансирование тех или иных проектов, и суммы поддержки могут быть значительными, – пояснил депутат.

Добавим, что после обсуждения поправок и предложений по проекту бюджета на 2027 год в профильных комитетах документ будет рассмотрен на ноябрьском пленарном заседании ОГС, окончательное утверждение параметров главного финансового документа города депутаты горсовета планируют до конца года.