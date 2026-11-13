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·Общество·Алексей Новиков

На ремонте Левобережного рынка в Омске удалось сэкономить полмиллиона

Подрядчику предстоит завершить все работы до наступления Нового года.
Левобережный рынок

Крышу Левобережного рынка на проспекте Комарова ждет обновление. Подрядчика для ремонта выбрало подведомственное городской администрации АО «Муниципальные рынки». Побороться за контракт могли только представители малого и среднего бизнеса.

В торгах участвовали четыре претендента из Омской области. При стартовой цене контракта 2,01 млн рублей омское ООО «Талстрой» оценило свои услуги в 1,94 млн рублей, предприниматель Ярослав Антонов из Полтавского района – в 1,88 млн, а омич Данияр Сагитов — в 1,49 млн рублей.

Самую низкую стоимость ремонта предложил индивидуальный предприниматель Александр Батт из Любинского района – 1,48 млн рублей. Его заявка оказалась наиболее выгодной, поэтому именно он получил право выполнить работы. В результате торги позволили снизить первоначальную стоимость контракта примерно на 530 тысяч рублей.

Все работы по ремонту крыши должны быть выполнены в течение 20 календарных дней после заключения контракта. Таким образом, подрядчику необходимо закончить их еще до новогодних праздников.

Напомним, ранее сообщалось, что на закупку новогодних подарков для детей в Омске направят почти 40 млн рублей.

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·Общество·Алексей Новиков

На ремонте Левобережного рынка в Омске удалось сэкономить полмиллиона

Подрядчику предстоит завершить все работы до наступления Нового года.
Левобережный рынок

Крышу Левобережного рынка на проспекте Комарова ждет обновление. Подрядчика для ремонта выбрало подведомственное городской администрации АО «Муниципальные рынки». Побороться за контракт могли только представители малого и среднего бизнеса.

В торгах участвовали четыре претендента из Омской области. При стартовой цене контракта 2,01 млн рублей омское ООО «Талстрой» оценило свои услуги в 1,94 млн рублей, предприниматель Ярослав Антонов из Полтавского района – в 1,88 млн, а омич Данияр Сагитов — в 1,49 млн рублей.

Самую низкую стоимость ремонта предложил индивидуальный предприниматель Александр Батт из Любинского района – 1,48 млн рублей. Его заявка оказалась наиболее выгодной, поэтому именно он получил право выполнить работы. В результате торги позволили снизить первоначальную стоимость контракта примерно на 530 тысяч рублей.

Все работы по ремонту крыши должны быть выполнены в течение 20 календарных дней после заключения контракта. Таким образом, подрядчику необходимо закончить их еще до новогодних праздников.

Напомним, ранее сообщалось, что на закупку новогодних подарков для детей в Омске направят почти 40 млн рублей.

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Рубрика - Общество