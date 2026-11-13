На ремонте Левобережного рынка в Омске удалось сэкономить полмиллиона

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Крышу Левобережного рынка на проспекте Комарова ждет обновление. Подрядчика для ремонта выбрало подведомственное городской администрации АО «Муниципальные рынки». Побороться за контракт могли только представители малого и среднего бизнеса.

В торгах участвовали четыре претендента из Омской области. При стартовой цене контракта 2,01 млн рублей омское ООО «Талстрой» оценило свои услуги в 1,94 млн рублей, предприниматель Ярослав Антонов из Полтавского района – в 1,88 млн, а омич Данияр Сагитов — в 1,49 млн рублей.

Самую низкую стоимость ремонта предложил индивидуальный предприниматель Александр Батт из Любинского района – 1,48 млн рублей. Его заявка оказалась наиболее выгодной, поэтому именно он получил право выполнить работы. В результате торги позволили снизить первоначальную стоимость контракта примерно на 530 тысяч рублей.

Все работы по ремонту крыши должны быть выполнены в течение 20 календарных дней после заключения контракта. Таким образом, подрядчику необходимо закончить их еще до новогодних праздников.