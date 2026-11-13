Под Омском аграриев наказали за обработку полей без предупреждения пчеловодов

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Специалисты Россельхознадзора выявили нарушение в работе ООО «Ястро-Агро». Компания обрабатывала сельскохозяйственные земли в Любинском районе пестицидами и агрохимикатами, однако не внесла сведения об их применении в федеральную систему «Сатурн». Это выяснилось 16 сентября во время мониторинга.

В результате пчеловоды, чьи пасеки находятся рядом с обработанными полями, не получили предупреждений о предстоящих работах. Между тем закон «О пчеловодстве» обязывает аграриев сообщать владельцам пасек об использовании пестицидов не менее чем за пять дней до обработки. Это необходимо, чтобы защитить пчел от отравления и гибели.

В отношении ООО «Ястро-Агро» Россельхознадзор вынес предостережение. Ответственность понес и главный агроном предприятия: 10 ноября его оштрафовали на 2 тыс. рублей. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства. Наказание назначили за нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами.

Отметим, что ООО «Ястро-Агро» занимается выращиванием зерновых и масличных культур в Любинском районе. Директором и соучредителем компании является Максим Петлюк. Еще одно предприятие группы – ООО «Ястро-Переработка» – выпускает плавленые сыры и сырные продукты.