Тонны рыбы из ниоткуда: в Омской области вскрыли опасную схему

министерство природных ресурсов Омской области

Специалисты Управления Россельхознадзора по Омской области выявили факты незаконного производства рыбной продукции неизвестного происхождения на предприятии индивидуального предпринимателя. Мониторинг данных во ФГИС «ВетИС» показал, что производитель оформлял транзакции на выпуск товаров, которые физически не могли быть изготовлены из имеющихся запасов.

В частности, система зафиксировала выпуск 180 кг скумбрии холодного копчения, 120 кг кеты холодного копчения, а также мойвы и салаки при полном отсутствии исходного сырья. В другом случае объемы готовой продукции существенно превысили затраченные ресурсы: из 12 кг филе сельди и 3,2 кг форели изготовили 4 кг пресервов и 8 кг филе форели.

В ведомстве подчеркнули, что подобные действия направлены на легализацию товаров неизвестного происхождения, не проходивших обязательную ветеринарно-санитарную экспертизу и представляющих потенциальную угрозу для потребителей.

– Такая продукция представляет потенциальную угрозу для потребителей. Для недопущения оборота опасной продукции Управлением Россельхознадзора 2 ноября 2026 года аннулированы производственные сертификаты, а также записи журнала входной продукции, – пояснили в ведомстве.

В адрес получателей товаров уже направили информационные письма, а организаторам бизнеса объявили предостережения. Материалы проверки также передали в региональный Роспотребнадзор и прокуратуру.