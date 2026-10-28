Омск-информ
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·Общество·Мария Филимонова

Завезли больше тысячи: омичей предупредили об опасных насекомых в розах

Экспертиза подтвердила наличие живого западного трипса в партиях из Казахстана.
карантинные вредители

В Омской области специалисты Россельхознадзора зафиксировали 30 случаев ввоза импортных цветов, зараженных опасным карантинным вредителем – западным цветочным трипсом. Очередной случай произошел 20 октября при досмотре партии из 1020 срезов роз, ввезенных из Китая транзитом через Казахстан.

Лабораторная экспертиза подтвердила наличие живых насекомых, после чего всю партию отправили на обязательную фумигацию.

Западный цветочный трипс – мелкий вредитель размером около одного миллиметра, поражающий более 250 видов растений. Насекомое высасывает соки из листьев и бутонов, а также переносит опасные растительные вирусы.

Специалисты рекомендуют омичам внимательно осматривать приобретаемые букеты на наличие темных точек, деформаций и серебристого налета.

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·Общество·Мария Филимонова

Завезли больше тысячи: омичей предупредили об опасных насекомых в розах

Экспертиза подтвердила наличие живого западного трипса в партиях из Казахстана.
карантинные вредители

В Омской области специалисты Россельхознадзора зафиксировали 30 случаев ввоза импортных цветов, зараженных опасным карантинным вредителем – западным цветочным трипсом. Очередной случай произошел 20 октября при досмотре партии из 1020 срезов роз, ввезенных из Китая транзитом через Казахстан.

Лабораторная экспертиза подтвердила наличие живых насекомых, после чего всю партию отправили на обязательную фумигацию.

Западный цветочный трипс – мелкий вредитель размером около одного миллиметра, поражающий более 250 видов растений. Насекомое высасывает соки из листьев и бутонов, а также переносит опасные растительные вирусы.

Специалисты рекомендуют омичам внимательно осматривать приобретаемые букеты на наличие темных точек, деформаций и серебристого налета.

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Рубрика - Общество