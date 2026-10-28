Ракеты и диско-шары не помогают: почему омский аэропорт атакуют птицы

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Межрегиональное территориальное управление Ространснадзора по СФО вынесло омскому аэропорту за ЧП с самолетом компании «Ямал» официальное предостережение. На днях при пробеге по взлетно-посадочной полосе после приземления лайнер столкнулся сразу с двумя стаями птиц.

Следы удара обнаружены на передней стойке шасси и обтекателе метеолокатора, птицы обнаружены и в двигателе воздушного судна. Самолет временно отстранили от полетов, как сообщается, «для проведения бороскопии и оценки его технического состояния». Это уже не первый инцидент воздушной гавани с активным участием пернатых.

Все бы и ничего, но птица – злейший враг любого аэропорта и причина авиакатастроф. Для борьбы с этим злом в каждой воздушной гавани работают инженеры по орнитологическому обеспечению полетов. Ежедневно для отпугивания пернатых они используют различные методы и современные технические средства. Такие специалисты есть и в омском аэропорту. «Омск-информ» узнал, какие меры принимаются для предупреждения подобных происшествий. И почему остается открытым вопрос, по какой причине такие «пернатые ДТП» еще происходят.

От простого ружья до аэроменов

Омский аэропорт за годы работы сменил десятки способов отпугивания пернатых. На заре своего развития защиту строили на очень простых решениях: в те годы на аэродромах официально допускалось применение огнестрельного оружия против птиц. Позднее от такой практики пришлось отказаться: на смену ей пришли более современные технологии.

Постепенно в аэродромной службе сформировалось отдельное направление – орнитологическая защита. В штат вошли инженеры, в чьи обязанности входит ежедневный анализ обстановки с птицами. Именно они подбирают подходящие способы отпугивания в зависимости от ситуации и времени года. Например, тщательно следят за высотой травы на территории аэропорта. 10 см считаются оптимальными: птицам не спрятаться, а им добычу не выследить.

Арсенал средств отпугивания расширяется год от года. Сейчас применяются биоакустические приборы, воспроизводящие звуки выстрелов, хищных птиц, а также крики тревоги и бедствия. Громкие выстрелы в воздух совершают гром-пушки, запускают сигнальные светозвуковые ракеты. По периметру установлены ловушки для ворон, чаек, серой куропатки. Есть и воздушные змеи в виде хищных птиц, надувные динамические отпугиватели – аэромены, закреплены разноцветные ленты.

В борьбе с птицами используют их поведенческие особенности, например, пернатым не нравятся предметы, отражающие свет. Они боятся световых бликов, диско-шары подошли для этих целей идеально, в аэропорту развешено более 300 таких экземпляров. Около 45 муляжей коршунов появились на его территории, а чтобы отпугивающий эффект был сильнее, оперение и глаза фигур покрыли мерцающей краской.

фото: Омский аэропорт

Какая птица опаснее

В авиации существует специальный термин для обозначения столкновения самолета с птицами – «бердстрайк». Это бич абсолютно любой воздушной гавани, человек ведет свою хозяйственную деятельность, рядом селятся пернатые. Их среда обитания зависит от кормовой базы, а это значит, что свалки, рынки, леса, пашни – все это привлекает птиц.

В Омске аэропорт располагается в городской черте, совсем рядом – большая Левобережная оптовка. Там образуются свалки, а значит, прикорм. К тому же недалеко находятся река Иртыш и природный парк «Птичья гавань». Орнитологическая обстановка характеризуется как беспокойная, по накалу она уступает только Астрахани, где от чаек нет отбоя.

omskinform.ru

Дождаться Федоровки

Изучают на аэродроме и поведение птиц, известно, что вороны стараются избегать самолетов. К опасным видам относятся чайки, ястребы и куропатки. Борьба с ними – работа службы, перед которой стоит задача не просто разгонять птиц, а планомерно уменьшать риск столкновений. Методы дополняют друг друга, но они вряд ли эффективны, если рядом факторы риска. Возможно, пора решить проблему стихийных свалок. Или дождаться выноса аэрохаба за пределы города в Федоровку к 2028 году.