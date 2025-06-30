Выборы назначены на 8 июля.

На следующей неделе, 8 июля, в Омском аэропорту собираются выбрать нового генерального директора. Событие случится на заседании совета директоров.

Основной интригой, конечно же, остается, останется ли Олег Селиверстов в должности руководителя. Этот пост специалист занимается с июля 2019 года.

До переезда в Омск он был коммерческим директором строящегося терминала D в московском Шереметьево. Затем занимался подготовкой аэропорта Сочи к зимним Олимпийским играм. В 2015–2016 годах работал директором по развитию управляющей дирекции «Авиация» компании «Базовый Элемент».

В первый раз трудовой договор с Селиверстовым заключили на четыре года. С 2023 года специалиста переизбирали ежегодно.